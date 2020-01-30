В Сумах маршрутка с пассажирами влетела в столб: есть пострадавшие

Новости Украины:В Сумах на перекрестке улиц Ремесленная и Курская маршрутка въехала в столб, в результате чего пострадали 10 человек.

В Сумах маршрутный автобус врезался в электроопору, в результате пострадали 10 пассажиров.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 08:40 на перекрестке улиц Ремесленная и Курская, сообщили в полиции Сумской области.

"Из-за неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» допустил столкновение с опорой электросети. Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирование факта ДТП. По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в полиции.

Напомним, в Днепропетровской области в результате трех дорожно-транспортных происшествий, которые одновременно произошли на Криворожском шоссе, столкнулись семь автомобилей.