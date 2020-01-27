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Под Одессой масштабное ДТП: столкнулись 11 авто, есть погибший

Под Одессой масштабное ДТП: столкнулись 11 авто, есть погибший
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще два – в больнице.

 Возле с.Дачное в результате столкновения сразу 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев", погиб один человек и еще двое – госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Неподалеку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев", - сказано в сообщении.

Так, по предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".

Отмечается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Во Львове столкнулось сразу три автобуса: есть пострадавшие

Напомним, в Ровенской области из-за непогоды столкнулись семь автомобилей, два человека получили травмы.

В селе Скибин Броварского района Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами внутри вылетел с дороги и перевернулся.

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ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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