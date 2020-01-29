На Днепропетровщине случилось тройное ДТП: столкнулись 7 автомобилей

В Днепропетровской области в результате трех дорожно-транспортных происшествий, которые одновременно произошли на Криворожском шоссе, столкнулись семь автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
"Сегодня около 10 часов утра на Криворожском шоссе произошло сразу три ДТП, в которых столкнулись семь автомобилей. Два из них - грузовики", - говорится в сообщении.
По сведениям правоохранителей, в результате ДТП пострадал один человек, он госпитализирован.
Отмечается, что на данный момент движение в направлении Днепра перекрыто.
Напомним, в Харькове трамвай совершил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался.