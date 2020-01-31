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Коварные агенты: В Киеве мошенники присвоили недвижимости на более чем 4 млн

Коварные агенты: В Киеве мошенники присвоили недвижимости на более чем 4 млн
17:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киеве мошенники присвоили недвижимость стоимостью 4 млн гривен.

В Киеве мошенники присвоили 4 объекта недвижимости стоимостью 4,2 млн гривен. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 10 завершено досудебное расследование в уголовном производстве относительно мошеннического завладения группой лиц 4 объектами недвижимого имущества общей стоимостью более 4,2 млн гривен", - говорится в сообщении. 

Досудебным расследованием установлено, что группой лиц в период с апреля 2017 года по март 2019 года на основании поддельных документов зарегистрировано право собственности на квартиры умерших, чем нанесен ущерб наследникам, а также территориальной общине города Киева, которая имеет право на признание наследства выморочным. 

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По результатам предварительного расследования трем злоумышленникам (организаторам и лицу, на которое переоформлювались квартиры) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За совершенное последним грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении иска о признании сделок недействительными, о признании наследства выморочным и требовании недвижимого имущества.

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Киев, Украина, Прокуратура, Мошенники, Деньги.
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