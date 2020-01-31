День в ООС: позиции ВСУ обстреляли из запрещенного оружия

Новости Украины:Боевики на Донбассе 6 раз нарушили "тишину", в том числе и из запрещенного оружия.

С начала текущих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов. Вблизи населенного пункта Широкино вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Под Старогнатовкой обстрел украинских позиций велся из гранатометов, рядом с Авдеевкой – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Викторовки боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под Лебединским – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия были обстреляны защитники Луганского.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.