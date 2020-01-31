Новая инфекция: В Днепре заявили о начале эпидемии гриппа

Новости Украины:В Днепровской администрации заявили о начале новой эпидемии гриппа.

В Днепровской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской облгосадминистрации.

Отмечается, что в области на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"За последнюю неделю количество больных возросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. жителей области, большинство из них - дети. Почти 99 тысяч школьников региона отправили на карантин", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школу области закрыли на карантин.