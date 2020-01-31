Вирус в Запорожье: Гражданина Китая доставили в больницу с подозрением на коронавирус

Новости Украины:В Запорожье гражданина Китая доставили в больницу по подозрению заболевания на коронавирус.

В Запорожье с подозрением на коронавирус доставили в больницу гражданина Китая, который прибыл в город самолетом. Как сообщалось, после обследования выяснилось, что мужчина - здоров.

"Гражданин из Китая прибыл в Запорожье самолетом ... Во время осмотра возникло подозрение, что он может быть инфицирован коронавирусом 2019-nCoV. Его отправили в инфекционное отделение больницы, но после обследования выяснилось, что он здоров", - сообщил информированный источник.

По словам собеседника, после осмотра в больнице, гражданин Китая отправился в Днепр, где учится.

Как сообщалось ранее, анализы и пробы двух мужчин, которых после возвращения из Китая во Львов изолировали в инфекционную клинику, направили в Центр общественного здоровья Минздрава Украины.