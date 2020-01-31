В Киеве полиция устроила облаву на прихожан мечети

Новости Украины:В Киеве полиция устроила облаву возле мечети и задержала 25 мусульман.

В Киеве в пятницу, 31 января, полиция совместно с представителями миграционной службы устроила внеплановую проверку документов у прихожан мечети Исламского культурного центра.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.

По его словам, массовую проверку мусульман проводили силами около 40 человек "на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы". Он отметил, что облаву устроили во время пятничной молитвы - особенно почитаемой в исламе.

В результате полиция задержала 25 человек, у которых не было с собой документов, сказал он.

Исмагилов напомнил, что подобные облавы у мечетей присущи российским властям и никак не вписываются в демократическое общество.

"Такой метод работы является аморальным и унизительным! Человек должен паспорт повесить на шею в развернутом виде и только так идти на молитву в мечеть? Может, давайте, мусульман на законодательном уровне обяжем на одежду пришивать какой-то знак принадлежности к исламу, чтобы похоже было на маркировку людей в Германии во времена нацизма?", - написал муфтий.