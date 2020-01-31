Продавец токсинов: В Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть 10 кг ртути

В Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть около 10 килограммов ртути.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Во время проведения следственных действий задокументированы незаконные действия гражданина, который приехал в Киев из Николаева и пытался продать ртуть в больших объемах", - говорится в сообщении.
Во время обыска автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли стеклянную емкость, в которой находилась вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.
В прокуратуре отмечают, что уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.