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Продавец токсинов: В Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть 10 кг ртути

Продавец токсинов: В Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть 10 кг ртути
20:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В прокуратуре Киева заявили о задержании мужчины, который пытался сбыть 10 кг ртути.

В Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть около 10 килограммов ртути.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Во время проведения следственных действий задокументированы незаконные действия гражданина, который приехал в Киев из Николаева и пытался продать ртуть в больших объемах", - говорится в сообщении.

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Во время обыска автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли стеклянную емкость, в которой находилась вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

В прокуратуре отмечают, что уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.

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Киев, Украина, Ртуть.
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