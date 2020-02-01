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Ситуация на Донбассе: противник бил из гранатометов различных систем

Ситуация на Донбассе: противник бил из гранатометов различных систем
07:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, обошлось без потерь.

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня обстреливая украинские позиции из минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов по украинским позициям, а именно: вблизи Широкино - из минометов калибра 82-мм было выпущено 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; в районе Васильевки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

День в ООС: позиции ВСУ обстреляли из запрещенного оружия

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: два раза рядом с Луганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Новолуганским - из станкового противотанкового гранатомета боевики совершили 7 выстрелов.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – подчеркнули в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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