Социальная защита: жители Донбасса получили 12 мобильных кейсов

Новости Украины:Представители ООН передали 12 мобильных кейсов для жителей Донецкой области.

Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцам вручили управлениям социальной защиты населения Донецкой области 12 мобильных кейсов для обслуживания жителей ОТГ.

Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"31 января в Донецкой ОГА УВКБ ООН вручили управлениям социальной защиты населения Донецкой области 12 мобильных кейсов для обслуживания жителей объединенных территориальных громад. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя облгосадминистрации Юлия Костюнина, руководители структурных подразделений облгосадминистрации, представители управлений социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Костюнина отметила, что социальная сфера является своеобразным индикатором общественно-экономического состояния государства.

"В условиях проведения ООС вместе с местными чувствуем, как трудно иногда, особенно на территории линии разграничения предоставить необходимые социальные услуги жителям", - подчеркнула она и поблагодарила за сотрудничество и неравнодушие к чужому горю.

Со стороны УВКБ ООН в мероприятии приняли участие заместитель Представителя УВКБ ООН в Украине госпожа Ноэль Калхун, и.о. председателя регионального офиса УВКБ ООН в Славянске господин Умар Яхьяев, а также специалист по полевым вопросам Светлана Скокова и советник по правовой защите Наталья Кропивка.