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Будут сотрудничать: Консул Венгрии встретился с мэром Трускавца (Фото)

Будут сотрудничать: Консул Венгрии встретился с мэром Трускавца (Фото)
08:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: tmr.gov.ua

Новости Украины:Консул Венгрии в Украине обсудил с мэром Трускавца реализацию совместных проектов.

Консул Венгрии в Украине Лопперт Балаж обсудил с мэром Трускавца Андреем Кульчинским реализацию совместных проектов.

Об этом 31 января сообщили в Трускавецком городском совете.

"В Трускавец с рабочим визитом прибыл Консул Венгрии в Украине Лопперт Балаж ... во время встречи с Андреем Кульчинским, городским головой Трускавца, и руководителем Международного Центра "Европейская интеграция Украины" Иваном Цегенько обсудили участие венгерских городов в Восточно форуме гостеприимства и курортологии, а также возможность реализации совместных проектов: возможность проведения Фестиваля венгерско-украинской культуры в Трускавце и возможное подписание соглашения о партнерстве Трускавца с городом Ньиредьгаза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было бы первое соглашение, которое Трускавец подпишет с городом Венгрии.

Кульчинский выразил заинтересованность в налаживании контактов с венгерскими городами и проведении совместных культурных акций и заметил, что в рамках такого сотрудничества можно найти давние воспоминания венгров о Трускавце, которые могли отдыхать на курорте во времена Австро-Венгерской империи.

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За время короткого визита Консул Венгрии посетил гостиничный комплекс "Миротель", совершил прогулку по центральным улицам Трускавца, чтобы почувствовать атмосферу украинского города-курорта.

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Все по теме:

Украина, Венгрия, Трускавец, Андрей Кульчинский, Лопперт Балаж.
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