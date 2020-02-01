Очередная подлость: боевики обвиняют ВСУ в серьезном ДТП на Донбассе

Новости Украины:В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием БМП незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной части Луганской области, без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее, боевики подготавливают информационные ресурсы, дабы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул.Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

По информации украинских военных, представители местной оккупационной администрации, "мимикровани под так называемые органы власти "ЛНР", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры".

В штабе подчеркнули, что данный факт в очередной раз "подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

"Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой", – добавили в штабе ООС.