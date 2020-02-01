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Во Львовской области школьники отравились перцовым газом

Во Львовской области школьники отравились перцовым газом
11:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пятеро школьников доставили в больницу с отравлением перцовым газом, который неизвестный распылил на территории школы.

В городе Жовква Львовской области пятеро детей отравились перцовым газом. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"31 января, около 13:40 часов, в городе Жовква, на втором этаже средней школы № 3, местный житель 2002 года рождения, распылил перцовый баллончик, в результате чего в Жовковскую больницу в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом:

"раздражающее действие верхних дыхательных путей парами неизвестного вещества" госпитализированы 5 детей (учащиеся школы в возрасте 11-12 лет)", - сообщили в департаменте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за гриппа и ОРВИ в Киеве на карантин закрыли школу

Как сообщалось ранее, в школах Одесской области введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости.

Напомним, в детских садах и школах города Сумы объявили карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

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Газ, Львовская область, Школа, Перцовый газ, Нацполиция.
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