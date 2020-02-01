Во Львовской области школьники отравились перцовым газом

Новости Украины:Пятеро школьников доставили в больницу с отравлением перцовым газом, который неизвестный распылил на территории школы.

В городе Жовква Львовской области пятеро детей отравились перцовым газом. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"31 января, около 13:40 часов, в городе Жовква, на втором этаже средней школы № 3, местный житель 2002 года рождения, распылил перцовый баллончик, в результате чего в Жовковскую больницу в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом:

"раздражающее действие верхних дыхательных путей парами неизвестного вещества" госпитализированы 5 детей (учащиеся школы в возрасте 11-12 лет)", - сообщили в департаменте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в школах Одесской области введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости.

Напомним, в детских садах и школах города Сумы объявили карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ.