Скачать
Суббота, 01.02.2020
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

Правоохранители занялись обеспечением безопасности жителей прифронтовых районов (Фото)

Смотрите фото (3)
Правоохранители занялись обеспечением безопасности жителей прифронтовых районов (Фото)
11:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:Нацполиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем.

Правоохранители 31 января по приказу командующего операции Объединенных сил провели профилактические мероприятия на территории пяти поселков на линии разграничения вблизи Мариуполя.

"Отработка была направлена на повышение безопасности жителей прифронтовых районов. В оперативно-профилактической отработке были задействованы более 100 правоохранителей", - сообщает сайт Нацполиции Украины.

Полицейские работали в населенных пунктах Виноградное, Пионерское, Приморское Левобережного района Мариуполя и Сопино, Бердянское Волновахского района.

"Полицейские изъяли у прохожего свертки с наркотическим средством - каннабисом, а также разыскали без вести пропавшего 54-летнего мужчин. Полиция фиксировала случаи управления транспортом в состоянии опьянения и без соответствующих документов… Выявлен факт подделки техпаспорта автомобиля", - отмечается в сообщении.

Очередная подлость: боевики обвиняют ВСУ в серьезном ДТП на Донбассе

Кроме того, полицейские обнаружили три семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в помощи. Отныне они будут находиться под пристальным вниманием правоохранителей.

Оперативное состояние на линии разграничения вблизи Мариуполя контролируемо, отмечается в пресс-релизе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Донбасс, Мариуполь, Нацполиция, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
02 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
03 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
04 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
В Раде назвали дату открытия третьей сессии
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь