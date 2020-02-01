Убийство Окуевой: организатор ОПГ незаконно получил гражданство Украины

Новости Украины:Организатора банды подозревают в незаконном получении гражданства Украины.

Уроженец РФ – организатор преступной группировки, осуществившей три заказных убийства в Украине, незаконно получил гражданство Украины.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

ОПГ осуществила убийство директора предприятия "Капарол Украина", директора управления рекламы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой.

Организатор ОПГ имел паспорт гражданина Украины и загранпаспорт (паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года Управлением Государственной миграционной службы Украины в Луганской области. Населенный пункт менее чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не отвечает нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", - сообщила Нацполиция.

Следственное управление полиции Киевской области начало уголовное производство по части 4 статьи 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта гражданина Украины задержанного", - отмечается в сообщении..

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области задержали организаторов и исполнителей двух резонансных убийств. Также сообщалось, что полиция проверяет деятельность ОПГ, в которую входят подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, в странах ЕС.