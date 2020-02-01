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Бросил собаку в костер: правоохранитель-живодер предстанет перед судом

Бросил собаку в костер: правоохранитель-живодер предстанет перед судом
12:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Днепропетровского полицейского будут судить за издевательство над собакой.

За издевательство над животным полицейский в Днепропетровской области предстанет перед судом.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Правоохранитель обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Как указали в ГБР, следствием установлено, что "2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну, на расстояние около 2 метров, подошла бездомная собака и начала лаять".

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"Правоохранитель, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животное спасли очевидцы происшествия", - добавили в бюро.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Суд, Днепропетровская область, ГБР.
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