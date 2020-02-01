В Киеве мужчина пойдет под суд за серию нападений на пенсионеров

Новости Украины:Мужчину будут судить по подозрению в семи разбойных нападениях на пенсионеров.

В Киеве будут судить мужчину за разбойные нападения на пенсионерок. Следователи доказали причастность подозреваемого к семи преступлениям, совершенных на территории Голосеевского и Святошинского районов. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Летом 2019-го в полицию Киева обращались пожилые женщины и рассказывали о том, что неизвестный подходил к ним сзади, наносил удар и забирал ценные вещи.

Так, 28-летнего киевлянина задержали в Кировоградской области, куда он приехал, чтобы избежать наказания.

На данный момент досудебное расследование завершено, обвинительный акт по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины направлен в Голосеевский районный суд.

Следователи Святошинского управления полиции направили еще по двум эпизодам обвинительный акт по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) Уголовного кодекса.

Напомним, в Одессе нацполиция прекратила деятельность борделя, обустроенного в арендованной квартире.