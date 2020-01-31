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Публичный дом в квартире: В Одессе полиция прекратила деятельность борделя

Публичный дом в квартире: В Одессе полиция прекратила деятельность борделя
18:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины:В Одессе нацполиция прекратила деятельность борделя, обустроенного в арендованной квартире.

В центре Одессы правоохранители прекратили деятельность борделя, обустроенного в арендованной квартире.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, организаторы обустроили под бордель квартиру, арендованную в Приморском районе города.

По данным полиции, для сексуальной эксплуатации подбирались молодые женщины, которые находились в затруднительном материальном положении. Накануне в указанной квартире, во время обыска, находились четыре вовлеченных в занятие проституцией женщины в возрасте от 19-ти до 24-х лет.

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Отмечается, что в ходе обыска полицейские изъяли мобильные телефоны, которые использовались для связи с "работницами" и клиентами, средства контрацепции, деньги, банковские карточки, блокноты с черновыми записями (в том числе в них было расписано время приема клиентов), костюмы для "ролевых игр" и пр.

"Организаторы подыскивали будущих секс-работниц и их потенциальных клиентов, а также распределяли средства, полученные от занятия проституцией, оставляя половину себе", - сообщили в главке.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Одной из организаторов борделя – 25-летней уроженке Запорожской области – сообщили о подозрении. Она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других участников преступной деятельности. Следствие продолжается.

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Украина, Одесса, Бордель, Нацполиция.
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