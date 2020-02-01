Подозрение на коронавирус: в Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая

Новости Украины:Врачи не подтвердили наличие нового коронавируса у жительницы Ровно, вернувшейся из Китая.

В Ровно у местной жительницы, госпитализированной после поездки в Китай, не подтвердилось заражение новым типом коронавируса.

Об этом сообщил руководитель Ровненского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Роман Сафонов на своей странице в Facebook.

"Девушку из волшебного города Иу, похоже, можно спокойно отпускать домой. Благодаря профессионализму и настойчивости Инны Хоронжевськой, заведующей вирусологической лаборатории Ровенского областного лабораторного центра, которая работала до поздней ночи. Причиной насморка и першения в горле был аденовирус", - говорится в сообщении.

Жительница Ровно была помещена в палату изолятора 31 января. После возвращения из Китая она обратилась к врачам с жалобами на насморк, боль в горле, кашель и температуру.

Как известно, по данным Минздрава на текущий момент в Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, Украина усилила уровень готовности системы реагирования в связи с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.