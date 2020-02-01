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Вымогал деньги у участника боевых действий: В Житомире задержали врача

Вымогал деньги у участника боевых действий: В Житомире задержали врача
15:02 Сегодня Телеграф Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины:В Житомире задержали врача за получением взятки от участника боевых действий.

1 февраля следователи Главного управления Нацполиции совместно с работниками УСБУ в области под процессуальным руководством Житомирской прокуратуры задержали врача, который входит в военно-врачебной комиссии военного госпиталя. Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в назначении группы инвалидности участнику операции Объединенных сил, который получил ранения в зоне боевых действий.

Правоохранители соответствии задокументировали противоправные действия 33-летнего врача и задержали его сразу после передачи неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США в служебном кабинете. Сейчас продолжаются следственные действия. Деньги изъяты.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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За указанные противоправные действия законодательством определено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Украина, Житомир, Взятка, Врач, Нацполиция.
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