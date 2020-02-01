Влетел в столб: В Закарпатской области мужчина попал в ДТП и был госпитализирован

Новости Украины:В Закарпатской области водитель "ВАЗ" столкнулся с электоопорой, мужчина госпитализирован.

На улице Копанская в городе Виноградов водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. Мужчина госпитализирован. По делу определена предварительная правовая квалификация

Сегодня, 1 февраля, в 10:05, в Виноградовский отделения полиции поступило сообщение о том, что вблизи автозаправочной станции произошло ДТП.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и очередные сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что 54-летний житель города Енакиево Донецкой области, двигаясь по улице Копанская на автомобиле "ВАЗ", не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

С многочисленными травмами мужчину доставили в реанимационное отделение Виноградовской районной больницы.

Автомобиль помещен на спецплощадку Виноградовского отделения полиции. По делу определена предварительная правовая квалификация - по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи.