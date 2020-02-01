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Суббота, 01.02.2020
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Чуть не устроил поджог: В Броварах задержали мужчину, который пытался устроить пожар в магазине

Чуть не устроил поджог: В Броварах задержали мужчину, который пытался устроить пожар в магазине
17:00 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киевской области задержали мужчину, который намеревался устроить пожар в супермаркете.

Происшествие произошло в городе Бровары. Неизвестные лица в торговом зале подожгли предмет, который вызвал задымление, после чего выбежали вон.

Действия правонарушителей увидел на мониторе камер видеонаблюдения полицейский во время несения службы по охране общественной безопасности и порядка в магазине.

За считанные минуты полицейский задержал одного из правонарушителей. Им оказался 32-летний житель Киева.

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На место происшествия прибыли спасатели, карету скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Трем работникам магазина, которые отравились угарным газом, медики оказали неотложную помощь.

Нарушителя доставили в Броварской отдела полиции и он признался в содеянном.

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Киев, Украина, Пожар, Бровары.
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