Скидка на тепло: В Черновцах произведут перерасчет платежек за отопление

Новости Украины:В Черновцах собираются произвести перерасчет платежек за отопление.

В Черновцах местные власти договорились о начале осуществления перерасчета платежей за отопление потребителей начиная с декабря 2019 года.

Об этом сообщил городской голова Алексей Каспрук.

По его словам, сегодня, 1 февраля, состоялась встреча мэра Черновцов с председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергеем Осачуком с участием руководителей фракций городского совета. На ней обсуждался вопрос о предоставлении скидки на теплоснабжение потребителям в областном центре.

Как отметил чиновник, в Черновцах уже два отопительных сезона подряд - заниженный тариф. Фактически он покрывает не более 60 процентов расходов на "Черновцытеплокоммунэнерго". Он уверяет, что этот тариф - самый низкий в Украине.

Кроме того, Каспрук отметил, что на теплокоммунэнерго существует задолженность по выплате зарплаты работникам, а также неуплаченные платежи за потребленную электроэнергию компании "Черновцыоблэнерго".

"Перерасчет и предоставление скидки на отопление возможны, но обойдутся городскому бюджету Черновцов примерно в 10 млн грн до конца отопительного сезона", - сказал городской голова.

Он добавил, что по итогам встречи приняли решение о пересчете потребителям платежей за теплоснабжение. Таким образом, в декабре 2019 года стоимость отопления будет ниже примерно на 10 процентов, а в январе-феврале 2020 - предварительно на 4,5%.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения 31 января заявил, что требует пояснений от местных властей Николаевской и Черновицкой областей, почему они не сделали скидку для потребителей на отопление.