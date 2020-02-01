Украл мощи из храма: В Виннице задержали преступника (Фото)

Новости Украины:в Виннице задержали мужчину, который украл мощи святого из храма.

Мужчину, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая с Крестовоздвиженского храма в Виннице, задержали. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Сегодня, 1 февраля, оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая с Крестовоздвиженского храма в Виннице. Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню", - говорится в сообщении.

Как указано, сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре.

"Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - добавили в полиции.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

На данный момент мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии со ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.