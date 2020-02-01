На Харьковщине объявили подозрения 33 “черным лесорубам"

Новости Украины:После проведения президентского совещания в Харьковской области объявили подозрения более чем 30 незаконным лесорубам.

Со времени проведения в Харькове совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, посвященного «черным порубкам», правоохранители объявили подозрения уже 33 работникам государственных лесхозов региона.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры области следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, с 11 лесных хозяйств, осуществляющих свою деятельность на территории области, выявлены допущенные должностными лицами правонарушения в 7 лесхозах, 33 лицам сообщено о подозрении. Сумма убытков в этих производствах в целом составляет 138 млн грн», - заявили в прокуратуре.

Напоминаем, 17 июля 2019 года в НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации прошло совещание под руководством Президента. Глава государства призвал правоохранителей усилить борьбу с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области.

Во время этой рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский с вертолета оценил масштабы катастрофической вырубки лесов в регионе.