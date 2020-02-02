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В Мариуполе обнаружили ящик с боеприпасами

В Мариуполе обнаружили ящик с боеприпасами
01:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: dn.npu.gov.ua

Новости Украины:В Центральном районе Мариуполя нашли ящик с боеприпасами.

160 пулеметных патронов было найдено в разрушенном здании города. Сейчас полицейские устанавливают владельца боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Вчера, 31 января, в отдел полиции поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что в разрушенной трансформаторной станции в Центральном районе города он нашел ящик, в котором, по его мнению, находятся боеприпасы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. В найденном ящике правоохранители обнаружили два нераспакованных цинка с патронами калибра 12,7. Боеприпасы были направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

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Все по теме:

Полиция, Боеприпасы, Мариуполь.
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