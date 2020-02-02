На Закарпатье горела церковь: подробности случившегося (Фото)

Новости Украины:Пожар в деревянной церкви в Закарпатской области ликвидирован.

В ночь в воскресенье, 2 февраля, возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на ул. Набережной в городе Иршава на Закарпатье.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 00:55.

Над ликвидацией пожара работали 5 единиц техники и 25 спасателей от пожарно спасательных подразделений г. Иршава и с. Долгое.

Так как храм полностью построен из дерева, огонь довольно быстро распространился по площади, однако бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:45.

По состоянию на 8:30 воскресенья пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на ул. Набережной в городе Иршава на Закарпатье ликвидирован.

По предварительной информации пострадавших нет.