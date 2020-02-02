Опасный пятиклассник: в Ровно избили школьника

Новости Украины:Ровенские правоохранители расследуют нападение на школьника.

В Ровно правоохранители устанавливают обстоятельства избиения школьника.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

О происшествии полицейским стало известно 1 февраля, во время мониторинга сети Интернет.

Установлено, что возле школы №2 областного центра школьник нанес несколько ударов рукой и ногой другому парню. Предварительно известно, что нападавшим является пятиклассник указанной школы.

Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Сотрудники ювенальной превенции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе и личность потерпевшего.