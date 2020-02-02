На Одесчине загорелся грузовик: водитель погиб на месте

Новости Украины:В Одесской области во время пожара погиб водитель грузовика.

В городе Черноморск Одесской области во время пожара грузового автомобиля погиб водитель.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что к спасателям сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице Транспортная поступило 1 февраля в 16:30.

"Спасатели пожар локализовали в 16:55 и в 17:03 он ликвидирован на площади 4 кв. м. В результате пожара погиб водитель автомобиля. Спасен от возгорания прицеп и груз с семенами подсолнечника 30 тонн", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что причина пожара и ущерб - устанавливаются.