Въехал в электроопору: на Кировоградщине произошло ДТП

Новости Украины:Пять человек пострадали в ДТП в Кировоградской области.

Пять человек пострадали в ДТП 2 февраля, в 2:56, в Гайворонском районе Кировоградской области.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в области, передает корреспондент УНН.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Гайвороне на ул. Нины Богач произошло столкновение легкового автомобиля Chery Amulet с электроопорой. Травмирован водитель и четыре пассажира.

Пострадавших госпитализировали в Гайворонскую центральную районную больницу.

В результате ДТП возник пожар автомобиля, который в 3:18 локализовали и в 3:28 - ликвидировали бойцы 21-й государственной пожарно-спасательной части Гайворона.

Напомним, в Сумах маршрутный автобус из-за неблагоприятных погодных условий допустил столкновение с опорой электросети, в результате чего пострадали десять пассажиров.