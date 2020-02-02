ДТП во Львовской области: Wolksvagen насмерть сбыл пешехода

Новости Украины:Во Львовской области водитель автомобиля наехал на мужчину, который умер от полученных травм.

Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 февраля, около 23:45, в городе Сокаль.

Водитель автомобиля Wolksvagen, житель села Запытов Каменка-Бугского района 1996 года рождения, совершил наезд на пешехода, жителя села Нисмичи Сокольского района 1964 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Академика Заболотного водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Напомним, в Винницкой области несовершеннолетний водитель столкнулся с деревом, погиб пассажир легковушки.