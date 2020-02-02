День на Донбассе: противник совершил около тридцати выстрелов из гранатометов

Новости Украины:Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим перемирия в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщает Министерство обороны Украины.

"Потерь в рядах Вооруженных сил Украины на протяжении текущих суток нет", - сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства в воскресенье.

Согласно сводке, в ходе обстрелов боевики применили запрещенное оружие - минометные системы 82-го калибра (выпущено 22 мины этого калибра), а также совершили около тридцати выстрелов из гранатометов и пять выстрелов из боевой машины пехоты.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения, в готовности к любым действиям оккупантов", - подчеркнули в Минобороны.