Столкнулись две легковушки: в Запорожье произошло смертельное ДТП (Фото)

Новости Украины:В Запорожской области в ДТП погиб человек, трое в больнице.

В Мелитополе Запорожской области в результате столкновения двух легковых автомобилей четыре человека получили телесные повреждения. Водитель одного транспортного средства умер в больнице.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

"2 февраля около 5:00 водитель автомобиля Nissan, на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе, пересекал перекресток на красный сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen и совершил с ним столкновение. В результате аварии четверо жителей Мелитополя получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Водитель одного транспортного средства скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Также в настоящее время решается вопрос о задержании водителя автомобиля Nissan в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование", - отмечается в сообщении.