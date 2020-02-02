Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

Столкнулись две легковушки: в Запорожье произошло смертельное ДТП (Фото)

Столкнулись две легковушки: в Запорожье произошло смертельное ДТП (Фото)
14:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: zp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Запорожской области в ДТП погиб человек, трое в больнице.

В Мелитополе Запорожской области в результате столкновения двух легковых автомобилей четыре человека получили телесные повреждения. Водитель одного транспортного средства умер в больнице.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

"2 февраля около 5:00 водитель автомобиля Nissan, на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе, пересекал перекресток на красный сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen и совершил с ним столкновение. В результате аварии четверо жителей Мелитополя получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Водитель одного транспортного средства скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Также в настоящее время решается вопрос о задержании водителя автомобиля Nissan в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ДТП во Львовской области: Wolksvagen насмерть сбыл пешехода

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование", - отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Запорожская область, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
03 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
04 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
05 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь