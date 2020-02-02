И еще одно ДТП в Запорожье: водитель легковушки въехал в поезд (Фото)

Новости Украины:В Запорожье в результате столкновения легкового автомобиля и локомотива один человек погиб.

На регулируемом светофором железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля и грузового вагона локомотива. Водитель легковушки погиб на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство.

2 февраля около 11:00 водитель автомобиля "Дэу Ланос", двигаясь по улице Стартовой в городе Запорожье, на регулируемом светофором и специальной звуковой сигнализацией железнодорожном переезде, допусти столкновение с вагоном локомотива.

В результате аварии водитель автомобиля, мужчина 1975 года рождения, погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.