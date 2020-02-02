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ЦПАУ Киева расширяют спектр предоставляемых услуг

ЦПАУ Киева расширяют спектр предоставляемых услуг
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киевских ЦПАУ можно будет зарегистрировать все виды транспорта, кроме водных и воздушных.

В Киеве с 3 февраля в Центрах предоставления административных услуг можно будет зарегистрировать все наземные транспортные средства.

Об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Официальный портал Киева.

"Теперь у ЦПАУ можно зарегистрировать все транспортные средства, кроме водных и воздушных. Мы неоднократно заявляли о том, что готовы максимально расширять спектр административных услуг, которые можно получить через ЦПАУ. И мы это делаем! Ищем способы взаимодействия с различными субъектами предоставления административных услуг местного и государственного уровней. Мы постоянно работаем над тем, чтобы каждый, кто обратился в ЦПАУ, получил услугу максимально быстро и качественно", - подчеркнул Поворозник.

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Отныне во всех ЦПАУ Киева можно получить услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов.

В КГГА напомнили, что с 1 ноября 2018 года в столичных ЦПАУ можно зарегистрировать авто, получить дубликат водительского удостоверения или обменять его (без сдачи экзаменов).

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Киев, КГГА, ЦПАУ, Николай Поворозник.
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