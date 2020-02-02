Проблемный трафик: украинский город попал в список городов с самыми большими пробками

Новости Украины:За год в среднем столичные водители простояли в пробках почти 10 дней.

В 2019 году Киев занял 12-е место в мире, переместившись с 13-й позиции, и 3-е место в Европе среди городов, подверженных загруженности дорог, следует из данных, опубликованных разработчиком навигационных технологий TomTom, который составляет ежегодный индекс загруженности дорог в мире. В столице Украины за год количество пробок увеличилось на 7%.

Всего же в рейтинге рассматривали 416 городов.

Больше всего киевские дороги были загружены в будние дни, а именно около 8:00 и 18:00. Любопытно, что в среднем пик загруженности в прошлом году приходился на вечер четверга (загруженность составляла 112%), а не пятницу.

По подсчетам TomTom, водители теряли в пробках ежедневно около 30 минут. За весь 2019-й – 9 дней 11 часов. Самым разгруженным днем в 2019-м стало 28 апреля (загруженность 7%, была Пасха), а самым загруженным – 23 января (132%).

Наиболее загруженными в мире признали следующие города:

Бангалор (Индия). Манила (Филиппины). Богота (Колумбия). Мумбаи (Индия). Пуне (Индия). Москва (Россия). Лима (Перу). Нью-Дели (Индия). Стамбул (Турция). Джакарта (Индонезия).

Среди украинских городов Одесса в европейском рейтинге и общем заняла 7 место и 18 соответственно, Харьков – 13 и 29, Днепр – 23 и 47.