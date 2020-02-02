Проблемный трафик: украинский город попал в список городов с самыми большими пробками

В 2019 году Киев занял 12-е место в мире, переместившись с 13-й позиции, и 3-е место в Европе среди городов, подверженных загруженности дорог, следует из данных, опубликованных разработчиком навигационных технологий TomTom, который составляет ежегодный индекс загруженности дорог в мире. В столице Украины за год количество пробок увеличилось на 7%.
Всего же в рейтинге рассматривали 416 городов.
Больше всего киевские дороги были загружены в будние дни, а именно около 8:00 и 18:00. Любопытно, что в среднем пик загруженности в прошлом году приходился на вечер четверга (загруженность составляла 112%), а не пятницу.
По подсчетам TomTom, водители теряли в пробках ежедневно около 30 минут. За весь 2019-й – 9 дней 11 часов. Самым разгруженным днем в 2019-м стало 28 апреля (загруженность 7%, была Пасха), а самым загруженным – 23 января (132%).
Наиболее загруженными в мире признали следующие города:
Бангалор (Индия).
Манила (Филиппины).
Богота (Колумбия).
Мумбаи (Индия).
Пуне (Индия).
Москва (Россия).
Лима (Перу).
Нью-Дели (Индия).
Стамбул (Турция).
Джакарта (Индонезия).
Среди украинских городов Одесса в европейском рейтинге и общем заняла 7 место и 18 соответственно, Харьков – 13 и 29, Днепр – 23 и 47.