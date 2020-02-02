День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены

Новости Украины:Оккупанты 2 февраля 11 раз нарушили режим "тишины", ранив троих военнослужащих ВСУ.

С начала текущих суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия," - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям ВСУ, еще 7 обстрелов зафиксированы в районе ответственности ОТГ "Север".

"Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы," - добавили в штабе.