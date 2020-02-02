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День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены

День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Оккупанты 2 февраля 11 раз нарушили режим "тишины", ранив троих военнослужащих ВСУ.

С начала текущих суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. 

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия," - сказано в сообщении. 

Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям ВСУ, еще 7 обстрелов зафиксированы в районе ответственности ОТГ "Север". 

"Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы," - добавили в штабе. 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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