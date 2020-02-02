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Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе

Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе
12:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Больше всего нарушений зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко.

В Штабе ООС заявили о том, что за первый месяц 2020 года террористы почти сто раз ограничевали представителей ОБСЕ в их работе на Донбассе. Об этом сказано в заявлении Штаба ООС на их страничке в Фейсбук. 

По данным штаба, террористы свыше 90 раз препятствовали представителям мониторинговой миссии ОБСЕ в передвижении по территории Донбасса. Больше всего задержек в доступе на оккупированные территории было зафиксированы вблизи Верхнешироковского и Заиченко.

Кроме этого, как говорится в отчете ОБСЕ за 31 января, оккупанты отказали представителям миссии в возможности проезда через блокпост вблизи Заиченко. Также они на 20 минут задержали патруль ОБСЕ неподалеку от Верхнешироковского.

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"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", - отметили в штабе.

Напомним, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Мониторинговая миссия, ОРДЛО, ООС, Штаб ООС.
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