Боевики в январе почти 100 раз ограничивали работу ОБСЕ на Донбассе

Новости Украины:Больше всего нарушений зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко.

В Штабе ООС заявили о том, что за первый месяц 2020 года террористы почти сто раз ограничевали представителей ОБСЕ в их работе на Донбассе. Об этом сказано в заявлении Штаба ООС на их страничке в Фейсбук.

По данным штаба, террористы свыше 90 раз препятствовали представителям мониторинговой миссии ОБСЕ в передвижении по территории Донбасса. Больше всего задержек в доступе на оккупированные территории было зафиксированы вблизи Верхнешироковского и Заиченко.

Кроме этого, как говорится в отчете ОБСЕ за 31 января, оккупанты отказали представителям миссии в возможности проезда через блокпост вблизи Заиченко. Также они на 20 минут задержали патруль ОБСЕ неподалеку от Верхнешироковского.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", - отметили в штабе.

Напомним, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.