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Убийство в центре Киева: полиция проводит спецоперацию

Убийство в центре Киева: полиция проводит спецоперацию
20:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города.

Киевские правоохранители разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину в центре города, в Киеве проводится специальная полицейская операция, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении, на официальной странице полиции Киева в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Полицейским установили личность погибшего, это - киевлянин, 1977 года рождения.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.

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Киев, Убийство, Нацполиция.
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