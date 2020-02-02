Сбил двух женщин на тротуаре и скрылся: в Запорожской области задержали пьяного водителя

Новости Украины:В Запорожской области пьяный водитель сбил двух женщин, одна скончалась на месте.

В Запорожской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин погибла на месте, другая была госпитализирована. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Запорожской области.

Так, 1 февраля около 17:35 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по бульвару Каштановом в городе Энергодар произошло ДТП с пострадавшими.

"Полицейскими установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал за пределы проезжей части влево на тротуар, где совершил наезд на двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии женщина 1999 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина 1975 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении

Сообщается, что патрульные оперативно установили личность водителя и местонахождение транспортного средства.

"Им оказался житель Энергодара 2000 года рождения. По данным медицинского осмотра водителя установлено наличие алкогольного опьянения - 1,72 промилле. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

"Кроме того, в отношении водителя составлен административный протокол по признакам ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.