В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)

Новости Украины:Столичные спасатели потушили пожар на территории депо.

Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо в Дарницком районе Киева, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве.

"2 февраля в 21:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Оросительной, 31, что в Дарницком районе столицы… По прибытию, пожарные установили, что на территории депо в недействующем ангаре горят шпалы", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В 22:13 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв. м., и в 22:27 пожар был ликвидирован.

Напоминаем, по предварительным данным, одной из причин возгорания Свято-Васильевского храма в Закарпатской области стала неисправность электропроводки.