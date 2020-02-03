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ООС: 12 обстрелов, трое украинских бойцов получили ранения

ООС: 12 обстрелов, трое украинских бойцов получили ранения
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

День на Донбассе: противник совершил около тридцати выстрелов из гранатометов

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Лебединское, Васильевка, Луганское, Крымское, Новотошковское, Гладосово.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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