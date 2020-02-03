Погода на неделю: в Украине будет дождливо, но тепло

Новости Украины:В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода, везде ожидаются дожди или снегопады, на дорогах гололедица.

В ближайшие сутки, 3 февраля, из западной Европы на территорию Украины переместится очередная порция влажного воздуха атлантического происхождения, температура несколько понизится, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник по всей Украине пройдут дожди, в горных районах с мокрым снегом, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки. Лишь в Черниговской и Сумской областях осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, на юге страны 9-13°; на высокогорье Карпат в течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Усиление ветра до 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 февраля самая высокая температура днем была 12,3 градусов тепла в 2002 году, самая низкая ночью - 26,8 градуса мороза в 2012 году.

Прогноз погоды на 3 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 3 февраля:

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – + 4... + 6

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7

Во вторник, 4 февраля, в западных областях Украины пройдет дождь и мокрый снег, в Прикарпатье и Закарпатье - значительные осадки, днем добавится небольшой дождь в северных областях и умеренный в Одесской области, на остальной территории существенные осадки не ожидаются. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, на крайнем юге 5-10°. На дорогах, кроме южной части страны, гололедица.

В Карпатах сильный снег, усиление ветра до 20-25 м/с, метели. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве 4 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 4 февраля, фото: meteo.gov.ua

В среду, 5 февраля, в южной части, восточных, центральных областях Украины и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия: значительный мокрый снег (на юге дождь с переходом в мокрый снег); налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 17-22 м/с, метели. На остальной территории погода будет спокойнее: местами небольшой мокрый снег и умеренный ветер.

Температура по всей Украине ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 4-6° тепла. На дорогах страны гололедица.

В Карпатах ночью сильный, днем умеренный снег, метели, ветер с порывами до 20-25 м/с. Температура ночью и днем 6-11° мороза.

Прогноз погоды на 5 февраля, фото: meteo.gov.ua

На 6-7 февраля синоптики прогнозируют временами небольшой снег (6 февраля ночью в южной части, восточных и Днепропетровской областях, днем в западных областях умеренный снег, на крайнем юге с дождем), ночью 6 февраля на юге и востоке страны усиление ветра до 15-20 м/с, метели.

Ночью температура снизится до 3°-9° мороза, 7 февраля на Левобережье местами до 12° мороза; температура днем 2° тепла - 4° мороза (в Карпатах ночью 9°-14° мороза, днем 6°-11° мороза).

В Киеве и области 6-7 февраля пройдет небольшой снег (6 февраля местами). Ночью столбики термометров опустятся до 4°-9° мороза, температура днем от 4° мороза до 1° тепла.

Прогноз погоды на 6 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.