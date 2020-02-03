Снежная угроза: В Карпатах сегодня сохраняется опасность схождения лавин

Новости Украины:В Карпатах сегодня сохраняется значительная лавинная опасность.

В Карпатах сегодня сохраняется значительная лавинная опасность. Об этом сообщает ГСЧС.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 3 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.

Также указано, что в течение 3 февраля на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8:00 2 февраля в пределах коренных берегов, в нижнем течении реки Боржавы - на 1,8-2,3 м, возможен начальный выход воды на пойму, без негативных последствий.

Как сообщалось ранее, на утро 3 февраля на перевалочных участках дорог обещался дождь.