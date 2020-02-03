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НАБУ разоблачило попытку подкупа главы Госрезерва

НАБУ разоблачило попытку подкупа главы Госрезерва
10:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: nabu.gov.ua

Новости Украины:Начальника управления Госагентства резерва взяли под стражу с альтернативой залога в сумме 2,1 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали во время получения взятки начальника управления Государственного агентства резерва Украины.

"Следствие установило, что начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 - января 2020 года подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности. Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Глава Госрезерва, получив предложение неправомерной выгоды, обратился к правоохранителям.

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым взяток от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. При этом чиновник оставлял себе 20% полученной суммы в качестве оплаты за "услугу".

Во время получения неправомерной выгоды в размере $40 тыс. 31 января чиновник был задержан1 февраля ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,102 млн грн.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других случаев противоправной деятельности начальника управления Госрезерва и руководителей предприятий, входящих в сферу управления органа.

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Взятка, Коррупция, Госрезерв, НАБУ.
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