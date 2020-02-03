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Обстрелял рыбную охрану: В Тернополе сотрудники нацполиции задержали преступника

Обстрелял рыбную охрану: В Тернополе сотрудники нацполиции задержали преступника
17:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Тернополе правоохранители задержали мужчину, который угрожал, а затем обстрелял рыбную охрану.

Охотничье незарегистрированное ружье, около пятидесяти патронов к разному огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, а также около ста грамм пороха - все это изъяли правоохранители у жителя села Острие. Опасные предметы мужчина хранил в собственном домохозяйстве.

Проводить санкционированный обыск хозяин здания не позволял, поэтому их вызвали бойцов спецподразделения КОРД.

Напомним, в ночь с 24 на 25 января в Монастырское отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает работникам Ивано-Франковского рыбоохранного патруля. Пятеро представителей рыбного хозяйства проводили рейд Днестром. В ходе проверки служащие обнаружили браконьерские сети. 

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Когда они начали изымать находку на берег выбежал неизвестный, начал кричать и угрожать. Через несколько минут он вернулся с оружием и совершил около десяти выстрелов в сторону лодки работников рыбхозяйства. К счастью, никто не пострадал. 

Данный факт внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 348 УК - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Изъятые огнеопасные предметы правоохранители передали в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.

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Украина, Тернополь, Оружие, Нацполиция, КОРД.
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