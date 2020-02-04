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ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов

ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:С вечера 1-го по вечер 2 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов.

СММ ОБСЕ зафиксировала в субботу и воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области и 350 - на Луганщине. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В период с вечера 31 января до вечера 1 февраля в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности меньше взрывов (примерно 80), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (125 взрывов)", - отмечается в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"С вечера 1-го по вечер 2 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 320)", - информирует СММ о ситуации на Донетчине.

Более 80% нарушений режима прекращения огня так же зафиксировано в районах к юго-юго-востоку от Светлодарска и к северо-западу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка).

"В период с вечера 31 января до вечера 1 февраля в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, однако было зафиксировано больше взрывов (примерно 180), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - указывается в отчете.

Чаще всего режим прекращения огня нарушался в районах к северо-западу от н. п. Сентяновка (неподконтрольный правительству, 44 км к запад от Луганска).

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В течение следующих суток в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества взрывов (170). Большинство нарушений зафиксировано в районах к западу и юго-западу от н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска).

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Взрывы.
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