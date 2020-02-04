Дрон ОБСЕ обнаружил еще 300 мин, установленных оккупантами у Верхнешироковского

Новости Украины:По оценке СММ ОБСЕ, все мины принадлежат российским вооруженным формированиям.

Боевики российских вооруженных формирований установили у Верхнешироковского на Донетчине минимум 300 мин (предположительно противотанковых) - рядом с уже имеющимся 300. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"31 января БПЛА среднего радиуса действия впервые зафиксировал минимум 300, вероятно, противотанковых мин, установленных в три ряда протяженностью примерно 700 м с севера на юг, ориентировочно в 650 м к западу от Верхнешироковского", - говорится в отчете.

Отмечается, что эти мины не были зафиксированы во время наблюдения от 12 сентября 2019 года.

Согласно отчету, беспилотник также вновь обнаружил по меньшей мере 100 противотанковых мин примерно в 3,5 км к северу от Верхнешироковского и около 200 - установленных в два ряда примерно в 1,7 км далее на запад.