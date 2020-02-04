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Чуть не сгорели заживо: На Прикарпатье детей госпитализировали с ожогами

Чуть не сгорели заживо: На Прикарпатье детей госпитализировали с ожогами
09:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Ивано-Франковской области двух детей госпитализировали с ожогами.

Двух малолетних детей и одного взрослого на Прикарпатье госпитализировали с ожогами, полученными при пожаре в жилом доме.

Об этом сообщает Ивано-Франковская облгосадминистрация.

"3 февраля в 22:42 в поселке Ворохта - пожар 2-этажного деревянного жилого дома на 6 квартир, на общей площади 150 кв. м. С места пожара в Ивано-Франковскую ОКБ госпитализированы 3 человека, из них 2 детей", - сообщили в управлении. 

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Как отмечается, гражданин 1978 года рождения получил ожоги II-III степени (15-20%), дети 2019 года рождения - ожоги II степени (2-3%) и 2016 года рождения - ожоги II степени (5%).

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Украина, Ивано-Франковск, Жертвы, Прикарпатье.
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